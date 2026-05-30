Mañana se esperan colas kilométricas en Action para comprar la mesa auxiliar perfecta para poner al lado del sofá por menos de 7 euros

Bordes ondulados (tendencia actual), colores vibrantes (negro, verde y blanco) y un precio de infarto (menos de 7 euros). Action ha lanzado una mesa auxiliar útil, decorativa y a un precio imbatible. Con estas características no es de extrañar que se formen colas para hacerse con este mueble.

Seguro que últimamente has visto en redes sociales casas llenas de color y con líneas redondeadas en espejos, aparadores o sofás. Es una de las tendencias más marcadas a nivel decorativo y llegan tras años donde ha reindado el minimalismo y los muebles blancos y en madera de líneas escandinavas.

Action ha lanzado varias mesas auxiliaries que causan sensansación. Son baratas y tienen una línea muy actual. La versión en madera, que se vende alrededor de 10 euros, es una de las más vendidas. Ahora ha lanzado una línea algo más arriesgada con la base con patas onduladas y en tonos más arriesgados (aunque también está disponible en el socorrido blanco).

Mesa auxiliar de Action. / Action

Plantas, café y libros

Este mueble aparece en el catálogo de Action como una opción perfecta para poner plantas en ese rincón que pide algo de verde. Sin embargo, en redes sociales hay quien lo ha puesto al lado del sofá para poder dejar el café, el libro o las gafas.

Estas son las características que destacan desde Action de este mueble auxiliar:

Tiene una capacidad de carga de hasta 20 kilos.

Con bonitos laterales ondulados

Madera sostenible

Entre los productos más vendidos en Action en esta época del año están todos los muebles y accesorios de jardín. Tienen sombrillas, mesas, sillas y hasta piscinas hinchables para los más pequeños de la casa.

Se trata de una piscina hinchable infantil con un diámetro de 100 metros y poco profunda que es ideal para jugar y perfecta para refrescarse.