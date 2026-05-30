Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mochila nevera más barata del mercado: disponible por menos de 5 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
El verano está a la vuelta de la esquina y Action lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la comida al aire libre y en cualquier parte. Se trata de la mochila nevera que combina resistencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 4,74 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su práctica función de refrigeración, tus bebidas y aperitivos conservarán el frescor en cualquier lugar. Una opción ideal para disfrutar de un día de playa, pícnic o incluso conservar tus alimentos en las jornadas más calurosas dentro de la oficina.
Según indica el fabricante, la mochila cuenta con un amplio espacio de 24 litros, distribuidos en un compartimento principal, bolsillos adicionales para objetos pequeños y cómodas correas para el hombro, lo que proporciona un transporte óptimo. Sin duda, la solución definitiva para disfrutar de una jornada al aire libre sin renunciar a la calidad y frescor de la comida y la bebida.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir esta potente mochila nevera que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.
- Declaración desgarradora de la madre de Arancha Corcero, la joven comida por los perros en Roales: 'Jacinto, está muerta
- Julio Asensio se convierte en el nuevo presidente de Caja Rural de Zamora
- Furor por la apertura de la nueva tienda Action en Zamora
- ¿Por qué salen manchas grises en la ropa después de usar la lavadora?
- Dos jóvenes 'se tiran a la piscina' en Rabanales para los veranos de 2026 y 2027
- Toro estrena una ruta turística por su patrimonio histórico creada por el instituto Pardo Tavera
- Un octogenario, herido tras volcar con su coche en Guarrate
- Nuevo avance en las obras de reparación del Camino del Lobo que une los pueblos zamoranos de Manzanas, Linarejos y Robledo