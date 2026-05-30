Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el revolucionario sistema para blanquear los dientes: es vegano y solo cuesta 1,22 euros

Si quieres mejorar tu sonrisa no puedes perderte la oferta que tienen en Action donde venden el revolucionario sistema para blanquear los dientes. Es vegano y solo cuesta 1,22 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un polvo blanqueador con diferentes sabores, como coco, sandía, melocotón y melón. La utilización de este polvo ayuda a reducir la decoloración de los dientes.

Además, es una fórmula vegana y se vende en una caja con 30 gramos.

Su precio original era de 1,39 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en 1,22 euros.

Por qué los dientes definitivos son menos blancos que los de leche

Es algo que llama mucho la atención: cuando se caen los dientes de leche, los nuevos parecen más amarillentos. Pero es completamente normal y tiene una explicación.

Los dientes de leche son más blancos porque tienen una capa externa (el esmalte) más fina y menos mineralizada, lo que les da ese tono más claro, casi brillante.

En cambio, los dientes definitivos tienen un esmalte más grueso y resistente, pero también dejan ver más la dentina, que es la capa interna del diente y tiene un tono ligeramente amarillento. Por eso, aunque estén sanos, parecen menos blancos.

Además, los dientes permanentes están diseñados para durar toda la vida, por lo que su estructura es más sólida, pero también menos “blanca” visualmente.