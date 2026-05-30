Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de barbacoa más barato del mercado: por solo 3,19 euros

Llega el verano y las barbacoas de fin de semana. ¿A quién no le gusta pasar la tarde entre amigos con una buena parrillada y bebida fresca? Si es así, no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden el juego de barbacoa más barato del mercado. Por solo 3,19 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Se trata de un conjunto de tres piezas formado por un trinchador, una espátula y unas pinzas que están hechas de acero inoxidable con el mango de plástico. Pero lo mejor de todo es el aspecto lujoso de estos utensilios de barbacoa, por lo que nadie se creerá que has pagado tan poco dinero por ellos.

Su precio original era de 3,99 euros, pero como están en la promoción semanal de Action tienen un descuento del 20 por ciento, con lo que se quedan en 3,19 euros, un chollo.

Los trucos para hacer la mejor barbacoa

Hacer una buena barbacoa no es solo cuestión de encender el fuego: hay pequeños trucos que marcan la diferencia entre una parrillada normal… y una espectacular.

Lo primero es controlar bien el fuego. Lo ideal es usar brasas y no llama directa, ya que así la carne se cocina de forma uniforme y no se quema por fuera quedando cruda por dentro. Esperar a que el carbón esté en su punto (grisáceo) es clave.

Otro aspecto fundamental es la calidad del producto. Una buena carne, embutidos frescos o verduras de temporada elevan el resultado sin necesidad de complicarse. Además, es importante sacar la carne de la nevera con antelación, para que no esté fría al ponerla en la parrilla.

La sal también tiene su momento: en carnes como la ternera, es mejor añadirla después de cocinar, mientras que en otras piezas puede ponerse antes.

No hay que estar dándole la vuelta constantemente a la carne. Lo ideal es voltearla una sola vez para que se selle bien y conserve los jugos.

Y por último, el reposo: dejar la carne unos minutos fuera del fuego antes de servir ayuda a que quede más jugosa.