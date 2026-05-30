Colas kilométricas por la apertura de Action en Zamora, la primera de la cadena holandesa en la ciudad

Tan solo hace dos días que se ha inaugurado y ya hay colas para entrar en Action Zamora, la nueva tienda que la cadena ha abierto en la capital, en concreto, en el Centro Comercial Vistalegre. "Pequeños precios y grandes sonrisas" es el lema, que ha causado gran expectación. Tanto que durante todo el fin de semana se esperan largas colas en sus cajas para descubrir todo lo que ofrece el nuevo local, el que dejó el outlet de El Corte Inglés, cerrado a finales de verano del pasado año.

La cadena recién aterrizada en Zamora es holandesa y cada semana ofertan cientos de productos por menos de 1 euro al día. Hay de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera.

E. V.

Además de los productos baratos, cada semana incluyen otros tantos en su sección de promoción. Así, por ejemplo, entre los artículos enmarcados en la promoción semanal de esta semana destacan:

Un cable de cargador USB-C por 0,99 euros disponible en distintos colores (dorado, gris, rosa, plateado o negro)

Una mochila nevera con capacidad para 24 litos por 4,74 euros

Un pack de cuatro calcetines de deporte cortitos por 1,99 euros

Un estuche con accesorios por 2,99 euros (hay distintos modelos)

Unos pantalones cortos amplios y cómodos para combatir este calor por 6,59 euros

"Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠", expresan.

Estuche con precio promocional. / Action

Action, junto al Fitness Park, vienen a completar la oferta de tiendas del centro comercial zamorano compartiendo acera con otras reconocidas franquicias como Leroy Merlín, Kiwoko, MediaMarkt, Jysk, Sprinter, Merkal, MGI, Visión Lab o Max Colchón.

Recuerda que para entrar en sus tiendas no debes ir junto a tu animal de compañía, ya que su entrada no está permitida, aunque vaya en un transportín, a excepción de los perros de asistencia.