Soy amo de casa y he descubierto el truco más extraño (y efectivo) para limpiar la vitrocerámica: usar una pastilla de lavavajillas

Puede parecer sorprendente, pero funciona: una pastilla de lavavajillas puede dejar la vitrocerámica como nueva, incluso cuando tiene grasa incrustada o manchas difíciles.

El proceso lo cuenta un amo de casa acostumbrado a hacerlo en su hogar: "Humedece ligeramente la superficie y frota con la pastilla (puedes usar guantes), ya que contiene agentes desengrasantes muy potentes. Verás cómo la suciedad se va desprendiendo sin necesidad de frotar en exceso. Después, solo tienes que retirar los restos con un paño húmedo y secar bien".

Este truco es especialmente eficaz para esas manchas quemadas o restos de comida que parecen imposibles de quitar con métodos normales.

LA PASTILLA DEL LAVAVAJILLAS HACE EL TRABAJO QUÍMICO POR TI

No obstante, hay dos cosas que debes de tener en cuenta: es importante usarlo con cuidado y no abusar, ya que es un método más potente que los productos habituales de limpieza.

CLAVES PARA UNA VITRO RELUCIENTE Limpia siempre con la vitro fría o templada , nunca caliente

, nunca caliente Evita estropajos duros que puedan rayar

Seca bien para evitar marcas

Limpia con frecuencia para que no se acumule la suciedad

Usa rasqueta solo para restos difíciles

Menos fuerza y más producto dan mejor resultado

Otros trucos eficaces para limpiar la vitrocerámica

Además del truco de la pastilla de lavavajillas, hay varios métodos sencillos y muy efectivos para dejar la vitrocerámica impecable sin dañarla.

Uno de los más conocidos es el del vinagre y bicarbonato. Primero se espolvorea bicarbonato sobre la superficie, después se pulveriza vinagre y se deja actuar unos minutos. La mezcla ayuda a desincrustar la grasa y la suciedad sin necesidad de frotar con fuerza.

Otro truco muy útil es el de la rasqueta específica para vitrocerámicas. Utilizada con cuidado, permite eliminar restos quemados o adheridos sin rayar el cristal.

También funciona muy bien el limón, especialmente para manchas de grasa. Basta con frotar medio limón sobre la superficie y luego retirar con un paño húmedo.

Para el mantenimiento diario, una mezcla de agua caliente con unas gotas de jabón es suficiente para limpiar y mantener el brillo sin necesidad de productos agresivos.