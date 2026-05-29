¿Por qué salen manchas grises en la ropa después de usar la lavadora?
Si tú también has notado manchas grises en la ropa ya lavada, sobre todo en la de color blanca, debes revisar esto
Seguro que te ha pasado en más de una ocasión. Vas a tender la colada esperando sacar la ropa limpia de la lavadora y, para tu sorpresa, te encuentras con que algunas prendas están más sucias que antes de meterlas en la lavadora debido a la aparición de unas manchas grises, sobre todo en la ropa blanca.
¿Por qué salen manchas grises en la ropa de la lavadora?
Hay diversos motivos, pero principalmente las mangas grises en la lavadora aparecen por estas razones principales:
- La presencia en la ropa de restos de productos para el pelo o la piel como espumas, lacas, etcétera o incluso el líquido de lentillas
- Grasa en el eje del tambor por carga excesiva en el tambor. La suciedad en la goma tampoco ayuda
- Temperatura de lavado muy baja
- Exceso de cantidad de detergente o suavizante
- Agua con mucha cal
- Mezcla de ropa de colores claros y oscuros
Es decir, las manchas grises suelen aparecen por una mezcla de suciedad de la ropa con una mezcla de suciedad de la lavadora. Quizá hay factores que no podemos controlar, como la cal del agua del lugar donde residamos, pero sí que podemos tener más cuidado con no sobrecargar la lavadora ni de ropa ni de suavizante, por ejemplo. Asimismo, en nuestras manos está mantener limpia la lavadora y tratar de poner lavadoras con colores similares de ropa, una de ropa blanca y otra de ropa oscura.
El truco de La Ordenatriz para que no vuelvan a salir manchas grises
Siguiendo los consejos de La Ordenatriz, la influencer por excelencia de orden y limpieza con millones de seguidores, lo primero que tenemos que hacer es eliminar la grasa del interior del tambor echando un vaso de lejía directamente en el tambor, y otro medio vaso en el cajetín. A continuación, tendremos que poner un programa en vacío de 90 minutos y 40 grados. Eso sí, la lejía siempre da miedo ya que puede estropear la ropa. Por lo que, para evitar cualquier incidente, por precaución la primera colada que hagamos tras la limpieza es recomendable que sea de ropa blanca. Así, el margen de error será menor o se disimulará mejor.
¿Cómo quito esas manchas grises de la ropa de la lavadora?
Ya hemos aprendido lo que hay que hacer para que no vuelve a ocurrir y las manchas grises no vuelvan a salir. Pero, ¿qué hacer con las manchas grises que ya han aparecido en la ropa? Como aconseja La Ordenatriz, lo mejor para deshacernos de esas manchas grises es sumergir la ropa toda la noche con su fórmula mágica, "y a lavar al día siguiente en el programa habitual", añade. En este sentido, cabe recordar que la fórmula mágica que esta influencer emplea es una mezcla de medio litro de agua caliente, dos cucharitas de jabón en escamas y 50 ml de amoniaco.
Como apunta, el jabón en escamas lo venden en cualquier supermercado o droguería. "Da igual si es verde o naranja. Si lleva glicerina mejor, pero no es imprescindible. Tiene un tratamiento especial para que sea en escamas y se disuelve en agua caliente", explica. Eso sí, si no lo encuentras, puedes usar el jabón casero de toda la vida (o incluso el jabón Lagarto) desmenuzándolo, pero en este caso la cantidad será menor.
Y si con todo ello las manchas grises no se quitaran, puedes probar a lavar la ropa con una pasta de bicarbonato y Fairy, dejar actuar durante media hora y lavar de nuevo. Si tampoco funciona, siempre puedes probar con oxígeno activo o percarbonato sódico para decir adiós a las manchas.
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