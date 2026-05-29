Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona con parasol incorporado más barata del mercado: por solo 32,99 euros y plegable para guardar detrás de un armario

Queda solo un mes para que entre oficialmente el verano pero con las temperaturas que ya se van notando en muchas zonas del país, son muchos los que ya están disfrutando de su jardín, su piscina o terraza.

Y es que no hay nada mejor que relajarte solo con los tuyos tras una jornada rutinaria de trabajo y desconectar al aire libre con un buen libro, una serie o simplemente dejándose llevar sin prisas, ni obligaciones. Por ello, lo mejor es contar con un asiento cómodo en el que olvidar las preocupaciones. Si aún no tienes uno o quiere adquirir el mejor a un precio espectacular, tienes que acudir a Lidl cuanto antes. Y es que en la cadena de supermercados alemana encontrarás la tumbona de playa y carrito de transporte con parasol a un precio espectacular.

Una tumbona para llevar donde quieras

Esta tumbona es de cuenta con una estructura de aluminio de alta calidad y superficie de tumbona resistente al desgarro y de secado rápido. Se puede colocar en 2 posiciones: como tumbona extendida o como asiento con respaldo. A su vez, tiene un respaldo de 5 posiciones regulable con práctico compartimento de red.

Tumbona. / Lidl

Su cómodo reposacabezas te permite relajarte y desconectar de la rutina. Una de sus grandes ventajas es que esta tumbona de Lidl es plegable para ahorrar espacio: transporte sencillo gracias a dos ruedas estables. Y hay más, ya que plegada también apta para el transporte de artículos de playa.

Está disponible en color verde y azul y su parasol superior encima del reposacabezas te quitará el sol de la cara cuando te moleste. Lo mejor de este producto es su precio. Y es que puedes adquirir esta tumbona de jardín, terraza o playa de Lidl por tan solo 32,99, un precio de lo más barato para un producto de estas características.

Recuerda que puedes conseguir esta tumbona en las tiendas físicas de la cadena de supermercados o a través de la página web de Lidl.