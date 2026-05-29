Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiacristales más barato del mercado: por solo 21,99 euros

Mantener tus cristales y ventanas siempre impolutos suele ser una misión complicada. Poco tiempo y las inclemencias meteorológicas como la lluvia hacen que tener las ventanas perfectas pueda ser una tarea difícil.

Sin embargo, existen cada vez más accesorios o pequeños electrodomésticos más allá de las bayetas de microfibra, especializadas en dejar los crsitales impecables y sin pelusas, que pueden ayudar a que este quehacer sea más rápido, fácil y asumible.

Se trata de los limpiacristales recargables. Un aliado que puede hacer que mamparas, espejos y ventanas se mantengan en perfectas condiciones durante más tiempo y sean más fáciles de limpiar.

En este caso, Lidl ha puesto a la venta a través de su tienda online uno de estos pequeños electrodomésticos de 3,7 voltios y que tiene una autonomía de hasta 40 minutos.

Pero lo mejor es su precio, solo 21, 99 euros.

EL TRUCO DEFINITIVO El secreto para que los cristales queden perfectos no está en el producto, sino en cómo se limpian y se secan. Un truco muy efectivo es usar agua con un chorrito de vinagre blanco y terminar con papel de periódico. Primero, mezcla agua templada con un poco de vinagre y aplícala sobre el cristal con un paño o pulverizador. El vinagre ayuda a eliminar la suciedad y las marcas sin dejar residuos. Después, en lugar de usar un trapo normal, seca con papel de periódico, que no suelta pelusa y deja un acabado brillante. La clave está en no dejar que el agua se seque sola y en hacer movimientos uniformes, preferiblemente de arriba hacia abajo.

Tu aliado para una limpieza fácil

Para una limpieza fácil y sin marcas de superficies de cristal y espejos, el limpiacristales de Lidl es tu mejor opción. Este pequeño electrodoméstico es adecuado para superficies lisas como mamparas de ducha y azulejos. Además, su aspiración eléctrica evita el goteo del agua sucia.

Cuenta con una batería con autonomía de 40 minutos y luces indicadoras para mostrar el nivel de carga. En cuanto a su depósito de agua sucia es de aproximadamente150 ml en la marca MAX.

Incluye boquilla de aspiración, botella pulverizadora (aprox. 360 ml) con 2 accesorios de limpieza (lavables a máquina hasta 60 °C) y cable USB-A a USB-C

Otra de sus ventajas es su peso, ya que sus 800 gramos hará que sea fácil de transportar, utilizar y almacenar.