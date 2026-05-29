Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mesa y sillas para terraza más barato del mercado: todo junto por solo 68,99 euros

El jardín o la terraza se van a convertir en los espacios más utilizados a partir de ahora. Con el verano a la vuelta de la esquina y las temperaturas subiendo esta primavera, al tiempo que el sol caliente, los afortunados que cuentan con estos espacios en el exterior en su hogar ya disfrutan de u tiempo libre y ultiman la puesta a punto para pasar horas con amigos, familiares o relajado en la soledad de la tranquilidad.

Si quieres darle un giro a tu terraza o jardín o has comenzado a decorarla, en la cadena de supermercados Lidl vas a encontrar una oferta espectacular: el conjunto mesa y sillas de metal 3 piezas que se vende junto a un precio que parece increíble.

Conjunto de dos sillas y mesa. / Lidl

3 piezas a un precio de uno

Este juego es ideal para jardín, terraza o balcón. Se trata de un set de muebles plegables para ahorrar espacio con 1 mesa y 2 sillas. El material del que están hechas es de metal con revestimiento en polvo.

Tanto la mesa como las sillas son resistentes a la intemperie y están diseñadas con patas que no dañan el suelo. Puedes adquirir este juego completo en dos tonalidades: beige o antracita. La mesa tiene un peso de 25 kilos, por lo que se puede mover con facilidad.

Ahora viene lo mejor de todo, el precio. Y es que puedes conseguir este juego completo de mesa y dos sillas por tan solo 68,99 euros. Un precio sin rival para un pack de decoración perfecto para darle un giro a tu terraza o jardín.

Recuerda que lo puedes adquirir en las tiendas físicas de Lidl y a través de la página web de a cadena de supermercados alemana.