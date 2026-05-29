Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nevera en forma de mochila más barata del mercado: disponible por 4,99 euros

Es la nevera perfecta para llevar a la playa o a la montaña ahora que llega el buen tiempo y cuesta menos de 5 euros. Su principal ventaja es que tiene forma de mochila, por lo que la carga se lleva mucho mejor que las neveras de asas. Esta super frigorífico portátil lo vende Lidl y ya se están formando colas kilométricas en muchos de sus supermercados en España para conseguirlo.

Según describe la compañía, tiene capacidad para 10 litros y mantiene los alimentos hasta cinco horas sin necesidad de uso de placas de hielo. Además, por dentro viene super bien preparada: dispone de un compartimento principal espaciosos con una amplia abertura y cremallera de dos vías, otro compartimento independiente en la tapa para alimentos delicados, bolsillo frontal adicional con cremallera y dos bolsillos laterales de malla.

Por si fuera poco, la mochila nevera del Lidl incorpora correas de compresión ajustables en los laterales para una mayor seguridad de los alimentos. Proporciona una gran comodidad, gracias al acolchado de malla Airmesh en la espalada y a las correas acolchadas y ajustables para los hombros. También tiene una correa adicional para el pecho. El peso máximo de llenado son 3 kilos. Sus medidas son 21x 16 x 38 cm y viene en dos colores: azul y gris.

E. V.

Y todo esto está disponible por 4,99 euros para los clientes que tengan tarjeta Plus del Lidl y 6,99 para el resto.

Consejos para el calor

Cuando las temperaturas suben, protegerse del calor se vuelve fundamental para evitar golpes de calor y otros problemas. La clave está en mantener una buena hidratación, evitando esperar a tener sed para beber agua, y reduciendo el consumo de alcohol o bebidas azucaradas. También es importante elegir ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables que ayuden a mantener el cuerpo fresco.

Durante las horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 y las 18:00, conviene evitar la exposición directa al sol y limitar la actividad física. Buscar sombra, permanecer en espacios frescos y mantener la casa ventilada a primera hora o al anochecer ayuda a sobrellevar mejor el calor. Bajar persianas durante el día también contribuye a mantener una temperatura interior más agradable.

La alimentación juega un papel importante: optar por comidas ligeras, frutas y verduras facilita la digestión y ayuda a mantener el cuerpo hidratado. Además, pequeñas acciones como duchas templadas o refrescarse con agua pueden marcar la diferencia en los días más calurosos.

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En definitiva, anticiparse al calor y adaptar los hábitos diarios es la mejor forma de proteger la salud durante los episodios de altas temperaturas.