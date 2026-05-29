Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora automática más barata del mercado: por 6,99 euros, desde verduras hasta frutos secos o hielo

Con la primavera apetece comer fresco, ligero, nutritivo e incluso dar rienda suelta al chef que llevamos dentro para disfrutar de ricos menús en nuestra terraza o jardín. Por ello, se puede condimentar ricos platos de pasta, carne o pescado con verduras o frutos secos picados como en un restaurante.

Y ahí entra en juego el aparato de Lidl que arrasa en ventas por su funcionalidad y por su precio. Y es que la cadena de supermercados alemana cuenta con una picadora eléctrica 260 W de la marca Silvercrest que, además de picar alimentos, también lo hace con hielo para preparar ricos granizados o darle un toque especial a tus cócteles.

Picadora. / Lidl

Una picadora para lo que haga falta

La picadora de Lidl de Silvercrest es perfecta para verduras, hierbas, cebollas, frutos secos, etc. Su funcionamiento es muy sencillo y tiene dos niveles de velocidad para controlar perfectamente el alimento que estás picando y no pasarte o no quedarte corto.

Este producto incluye disco emulsionador para montar nata y, como te decíamos, es adecuado para picar hielo gracias a su función Ice Crush. Esta picadora cuenta con 2 cuchillas que trabajan a la perfección los alimentos y, además, es de fácil manejo con una sola mano. Esta picadora también cuenta con una base antideslizante extraíble – también utilizable como tapa.

Su capacidad es de hasta 300 ml. Otro detalle muy importante a tener en cuenta sobre este producto es su precio. Puedes conseguir la picadora eléctrica 260 W de la marca Silvercrest que vende Lidl por tan solo 6,99 euros. Un precio de lo más barato para un artículo con todas estas características.

Recuerda que puedes conseguir esta picadora tanto en las tiendas físicas de Lidl como en la propia página web de la famosa cadena de supermercados de origen alemán.