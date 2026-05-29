Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nevera en forma de mochila más barata del mercado: disponible por 4,99 euros
Es perfecta para ir a la playa o a la montaña, al mantener los alimentos hasta cinco horas
Alejandra Carreño
Es la nevera perfecta para llevar a la playa o a la montaña ahora que llega el buen tiempo y cuesta menos de 5 euros. Su principal ventaja es que tiene forma de mochila, por lo que la carga se lleva mucho mejor que las neveras de asas. Esta superfrigorífico portátil lo vende Lidl y ya se están formando colas kilométricas en muchos de sus supermercados en España para conseguirlo.
Según describe la compañía, tiene capacidad para 10 litros y mantiene los alimentos hasta cinco horas sin necesidad de uso de placas de hielo. Además, por dentro viene superbién preparada: dispone de un compartimento principal espacioso con una amplia abertura y cremallera de dos vías, otro compartimento independiente en la tapa para alimentos delicados, bolsillo frontal adicional con cremallera y dos bolsillos laterales de malla.
Mochila acolchada
Por si fuera poco, la mochila nevera del Lidl incorpora correas de compresión ajustables en los laterales para una mayor seguridad de los alimentos. Proporciona una gran comodidad, gracias al acolchado de malla Airmesh en la espalada y a las correas acolchadas y ajustables para los hombros. También tiene una correa adicional para el pecho. El peso máximo de llenado son 3 kilos. Sus medidas son 21x 16 x 38 cm y viene en dos colores: azul y gris.
Y todo esto está disponible por 4,99 euros para los clientes que tengan tarjeta Plus del Lidl y 6,99 para el resto.
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