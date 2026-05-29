Mañana se esperan colas kilométricas en Decathlon para conseguir las sandalias Birkenstock que valen para playa y piscina por menos de 10 euros

Si hay una sandalia que, además de estar de moda, es cómoda y vale para el día a día son las de la firma Birkenstock. En Decathlon, la firma deportiva de bajo coste, han sabido ver el filón a esta marca y venden varios modelos de la misma en sus tiendas. Además, han lanzado un modelo similar por menos de 10 euros.

Para hablar de la historia de Birkenstock tendríamos que remontarnos al año 1774, más de dos siglos de historia donde la pasión y dedicación por el oficio artesanal zapatero de una familia alemana permitió el nacimiento de una de las compañías más icónicas en la historia del calzado y de la moda a nivel mundial.

Las Birkenstock Arizona, uno de los modelos más reconocibles y vendidos de la marca alemana, se pueden comprar en algunos casos con un 20% de descuento.

El modelo perfecto para playa y piscina

El modelo más tradicional de esta sandalia está confeccionado en cuero, pero también tienen diseños que valen tanto para la playa como para la piscina. En concreto, tiene mucho éxito las Arizona Eva. "Perfectas para quienes buscan comodidad y estilo al mismo tiempo", explican en la página web. Están fabricadas en caucho por lo que se pueden mojar. Es flexible, repele el agua, es hipoalergénico y además presenta una neutralidad frente a olores.

El precio de las sandalias Eva, un básico para el verano, supera los 50 euros, pero Decathlon ha lanzado ese mismo estilo de sandalia de goma por 9,95 euros.

La línea "Sun & Surf" tiene las dos tiras con hebilla que cruzan el empeine características de la marca. Son chanclas unisex "ligeras y cómodas", según asegura la firma deportiva.

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El calzado ideal para el verano: comodidad, frescura y ligereza

Con la llegada del calor, elegir bien el calzado se vuelve fundamental para evitar molestias y disfrutar del día a día con comodidad. En verano, los pies necesitan transpirar, estar frescos y libres, por lo que los materiales y el diseño marcan la diferencia.

Las opciones más recomendables son aquellas que permiten la ventilación, como sandalias, alpargatas o zapatillas de tejido ligero. Los materiales naturales, como el algodón, el lino o la piel, ayudan a evitar el exceso de sudoración y reducen el riesgo de rozaduras.

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También es importante que el calzado tenga una suela cómoda y flexible, que amortigüe la pisada, especialmente si se va a caminar mucho. Aunque el diseño sea atractivo, no conviene sacrificar la comodidad, ya que el calor puede aumentar la hinchazón de los pies.

Otro aspecto clave es evitar zapatos completamente cerrados o de materiales sintéticos durante muchas horas, ya que pueden provocar calor, sudor y molestias.

En definitiva, el calzado ideal para el verano es aquel que combina ligereza, transpiración y comodidad, permitiendo moverse con libertad sin renunciar al estilo.