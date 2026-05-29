Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para el juego de bolsas de viaje de cabina más baratas del mercado: por 11,99 euros y asas para la espalda

Ha llegado a Aldi una oferta imprescindible e imperdible para aquellos viajeros que quieran evitar facturar a la hora de viajar o no cargar mucho equipaje pero, a su vez, llevar ropa de sobra de la forma más cómoda posible,.

Y es que a falta de un mes para que entre el verano y seguro que son muchos los que ya han planificado sus vacaciones de julio o agosto. Playa, montaña, ciudades extranjeras, lugares por aquí... El destino da igual, lo importante es disfrutar, desconectar y tener a mano todo lo que necesitemos. Por ello, la cadena de supermercados Aldi ha lanzado una oferta muy especial: su mochila de cabina a un precio de infarto.

Dos mochilas de primera por menos de 25 euros

A la hora de coger un avión ya son muchos los que evitan facturar por el sobrecoste que puede suponer o por miedo a perder la maleta. También es cierto que cada vez son más los viajeros que viajan con lo justo por ahorrar espacio en la maleta o, simplemente, porqué se han dado cuenta de que guardan más de lo que necesitan realmente. Así que esta es la mejor opción para aquellos que quieran obtener el equipaje de viaje que se guarda sin problema en la cabina del avión, encima del asiento del tren, o no llevar el maletero del coche repleto de cosas.

PI STUDIO

Por ello, la cadena de supermercados Aldi cuenta con dos mochilas en colores verde bosque o azul oscuro con bolsillos suficientes para llevar tu ropa o lo que necesites de la forma más organizada posible.

Con unas dimensiones de 54 x 35 x 20 centímetros, estas mochilas tienen una capacidad de 36 litros, por lo que tendrás espacio de sobra para viajar sin tener que cargar con equipaje en las manos o arrastrar una maleta por las aceras.

Y ahora viene lo mejor, su precio. Y es que la mochila de cabina de Aldi tiene un descuento del 20 porciento, por lo que las puedes conseguir por 11,99 euros. Recuerda que la puedes comprar tanto en las tiendas físicas de Aldi, como en la página web de la propia cadena de supermercados.