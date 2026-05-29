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Adiós al polvo y las pelusas en tu teclado con este truco por menos de un euro

Un creador de contenido desvela un método rápido y eficaz para limpiar las juntas del teclado con un simple post-it

Teclado y ratón.

Teclado y ratón. / .

Gaby Marcos

Las juntas entre las teclas son una de las superficies que más dolores de cabeza dan a la hora de limpiar, ya que parece imposible remover toda la suciedad y, además, son una zona extremadamente sensible, y no se debe acceder con cualquier producto o herramienta para evitar dañarlos o comprometer su funcionamiento.

Sin embargo, este creador de contenido ha dado con una forma extremadamente sencilla de limpiarlas: solo necesitarás un post-it y cinco minutos y habrás limpiado cualquier teclado.

Las instrucciones son realmente fáciles, pero es muy importante que tengas en cuenta que el dispositivo debe estar apagado para que no cause ningún problema electrónico. Después, pasarás el borde del post-it, por el lado adhesivo, por las juntas y el polvo y las pelusas se quedarán pegadas en él. Así de sencillo.

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Así de sencillo es terminar con la suciedad en una de las superficies más incómodas de la casa.

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