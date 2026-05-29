Por menos de 1 euro: seis productos de limpieza que puedes encontrar en Action

Ir de compras siempre alegra la vista. Y si llenas la cesta sin gastarte un dineral, la compra también alegra el bolsillo. Bajo esa premisa, Action cumple con su eslogan 'Pequeños precios y grandes sonrisas'. Que se lo pregunten a los cientos de clientes que ayer se pasaron por la nueva tienda que la cadena holandesa ha abierto en Zamora capital, en el centro comercial Vistalegre.

Muchos fueron los consumidores que acabaron "picando" algo entre las vistosas ofertas de Action y no se fueron con las manos vacías. Lo cierto es que las ofertas son tentadoras, no solo las englobadas en la campaña de promoción semanal de la marca. Y para muestra, seis productos que podemos encontrar en la sección de limpieza con precios que oscilan entre los 0,57 euros y los 0,99 euros.

Dos estropajos por 0,99 euros

Estos estropajos son perfectos para eliminar la suciedad incrustada en zonas como la cocina o el baño sin rayar las superficies. Gracias a su acción doble, podrás hacer cualquier trabajo: exfoliante y absorbente todo en uno", explican.

Cuatro estropajos de acero inoxidable por 0,57 euros

Si hay algún resto de suciedad que se resiste, estos estropajos de acero inoxidable reforzarán la acción de limpieza.

Dos paños de microfibra por 0,99 euros

En verde, rosa o azul. Se pueden usar tanto secos como húmedos, son fáciles de lavar a mano o a máquina y son ideales para la cocina

Una fregona de algodón por 0,94 euros

Está indicada para superficies lisas y está fabricada con 100 % de material reciclado.

Dos estropajos con ventosa por 0,99 euros

La ventosa que viene incorporada te ayudará a dejar los estropajos más a mano para que estén listos siempre que los necesites.

Cepillo flexible por 0,99 euros

Este resistente cepillo también te ayudará a eliminar la suciedad incrustada de suelos, baldosas y otras superficies. Gracias a su práctico diseño, se adapta perfectamente a la mano para que fregar sea una tarea más sencilla.

Seis productos de limpieza por menos de 1 euro. / Action

Por menos de un euro, también podemos encontrar bolsas de basura, escobillas limpiacristales, pinzas de ropa, guantes y muchos artículos más.

¿Qué vende Action?

Según publicitan en la web de esta cadena holandesa, cada semana estrenan 150 nuevos productos y en sus estanterías almacén podemos encontrar 1.500 artículos por menos de 1 euro. Hay de todo: objetos de decoración, juguetes, bricolaje, limpieza, jardín, moda, cocina, cuidado personal y un largo etcétera. "Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠", explican.

"Mantenemos nuestros precios bajos y permitimos que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, demostramos cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠", expresan.