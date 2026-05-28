Este viernes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el secador de pelo iónico que cuesta tres veces menos que el de la competencia: es el más barato del mercado
Una oportunidad que no podrás dejar escapar
Benito Domínguez
Los supermercados Lidl venderán a partir de este viernes el secador de pelo iónico que cuesta tres veces menos que el de la competencia, señalándose como el más barato del mercado. Una oportunidad única que no podrás dejar escapar. Este viernes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata del secador iónico de la marca Cien Beauty, exclusiva de Lidl, que cuenta con un potencia de 2.200 vatios. Además, cuenta con tres niveles de temperatura y dos niveles de velocidad.
Un secador de las mismas características en uno de los principales hipermercados, tal y como señalan desde Lidl, tendría un precio de 31,99 euros. Pues en Lidl te ofrecen lo mismo, pero tres veces más barato.
Mejor relación calidad-precio
Así, el secador iónico de Cien Beauty tiene un mega precio de 11,99 euros, señalándose como el que tiene mejor relación calidad-precio.
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