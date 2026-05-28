Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cuchillo eléctrico más cómodo y seguro del mercado: disponible por 11,99 euros
El nuevo lanzamiento de Lidl busca satisfacer a los amantes de la cocina con un precio asequible y una alta funcionalidad para todo tipo de cortes
Emma Fernández / A. O.
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cocina que promete conquistar a los más exquisitos culinarios. Se trata del cuchillo eléctrico que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es de tan solo 11,99 euros.
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que está diseñado por un mango ergonómico para un agarre seguro, lo que permite mejorar la comodidad y reducir la fatiga, evitando tensiones y lesiones musculares.
Además, dispone de unas cuchillas de acero inoxidable intercambiables: una ondulada para pan y otros productos horneados y otra multifunción. Sin duda, la solución definitiva para cortar asados, pasteles, tartas y mucho más de forma cómoda y sin esfuerzo.
Para máxima seguridad, cuento con un botón de desbloqueo en la para superior, lo que permite una extracción segura de la cuchilla. Además, son aptas para el lavavajillas, lo que evita posibles lesiones tras su uso.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este cuchillo eléctrico que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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