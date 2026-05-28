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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de alfombrillas para coche más barato del mercado: de material resistente y fácil de limpiar

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Supermercado Lidl

Supermercado Lidl / Pexels

Emma Fernández

¿Necesitas renovar el interior de tu vehículo? No te preocupes, Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de los coches y la limpieza no podrán dejar escapar. Se trata del juego de alfombrillas de cuatro piezas que combinan funcionalidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 7,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que protege el interior del vehículo de la suciedad y el desgaste. Está formado por un material resistente que permite que la limpieza sea mucho más sencilla y que repele el barro o líquido, garantizando máxima durabilidad.

Otro de los puntos fuertes es que la alfombrilla del conductor cuenta con protección reforzada en la zona de los pedales. Una opción ideal para evitar traspiés que puedan desembocar en una auténtica tragedia.

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este juego de alfombrillas que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.

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