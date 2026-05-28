Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta de montaña eléctrica de 709 Wh a un precio inmejorable: para una altura de 166-188cm
La oferta de Lidl incluye una bicicleta eléctrica de montaña ligera y potente, perfecta para disfrutar del deporte al aire libre esta primavera
Daniel Cid / A. O.
A solo unos días de la llegada del verano, es el momento de aprovechar y salir a practicar deporte al aire libre y disfrutar de la naturaleza con una buena ruta en bicicleta. Para aquellos que no se hayan iniciado en este deporte o para los expertos que quieran seguir rodando, pero sus rodillas quizá ya no estén como antes, la solución ideal es una bicicleta eléctrica, que nos asiste en cada ruta.
Lidl cuenta con un modelo todoterreno a un precio muy competitivo para un modelo de estas características. Y es que aunque este tipo de vehículos no son baratos, Lidl ofrece a sus clientes un modelo a un precio espectacular y una calidad de alta gama.
Una bici para todo tipo de terreno a un precio para todos los bolsillos
Con esta bicicleta eléctrica podrás llegar a donde tú quieras y, encima, practicando deporte. "La bicicleta eléctrica de montaña con su potente motor central Mivice "X700“ de 100 Nm ofrece una transmisión de potencia directa. La batería integrada, extraíble y de 709 Wh proporciona una potencia fiable y duradera en cada recorrido. Con tres niveles de asistencia (ECO/TOUR/RACE) y una función Boost para una asistencia completa a corto plazo, dominarás cualquier ascenso. El manejo intuitivo a través de la pantalla CRIVIT montada en el manillar hace que tu viaje sea aún más cómodo. Gracias a componentes de alta calidad como la horquilla de suspensión SR Suntour, los frenos de disco Shimano y los neumáticos Maxxis, esta bicicleta eléctrica de montaña es perfecta para rutas largas y senderos moderados", cuentan desde Lidl.
Y ahora lo viene mejor, su precio. Puedes conseguir esta increíble bicicleta eléctrica de montaña por tan solo 1499,99 euros.
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