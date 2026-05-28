Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo de viaje más potente y barato del mercado: equipado con 2 combinaciones de niveles de calor y velocidad
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Emma Fernández
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de viaje que promete conquistar a los obsesionados con el cuidado capilar en cualquier parte. Se trata del secador de pelo que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 16,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que gracias a su mango plegable cuenta con una potencia de 1400 W, que genera un flujo de aire de 50 km/h. Una función ideal para evitar esperas innecesarias y simplificar el proceso de secado al máximo. Además, cuenta con dos combinaciones de nivel de calor y velocidad. Sin duda, este artículo se presenta como la solución deifnitiva para adaptar el calor en función de las necesidades capilares, evitando daños y manteniendo el pelo fuerte y firme.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente secador de pelo que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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