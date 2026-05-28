Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha cerámica de pelo más potente y barata del mercado: disponible por 14,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del cuidado capilar no podrán dejar escapar. Se trata de la plancha cerámica de pelo que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.

Uno de los principales atractivos es que dispone de un revestimiento antiéstatico de cerámica que permite distribuir el calor de forma uniforme y evitar puntos calientes que puedan quemar, dañar o estropear la superficie. La plancha dispone de un ajuste de alta temperatura entre 150-230 °C, ideal para seleccionar el calor en función de la resistencia capilar.

El fabricante indica que dispone de unas placas flotantes para un presión uniforme de cabello, así como unas extralargas que permiten adaptarse al grosor capilar. Asimismo, cuenta con un apagado automático de seguridad a los 60 minutos, lo que llama a la calma en aquellas situaciones en las que las dudas sobre la desactivación se apoderan de los compradores.

¡La combinación de calidad, potencia y precio imbatible que apunta a formar largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta plancha de pelo que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

Plancha sí... pero no siempre

Planchar el pelo puede dejar un acabado perfecto, pero hacerlo mal puede dañarlo seriamente. Para evitarlo, lo primero es no usar la plancha con el cabello mojado o húmedo, ya que el calor directo sobre el agua debilita la fibra capilar y puede quemarla. El pelo debe estar completamente seco antes de empezar.

Otro paso fundamental es aplicar siempre un protector térmico, que actúa como una barrera frente al calor y reduce el daño. Además, conviene ajustar la temperatura de la plancha según el tipo de cabello: fino o dañado, temperaturas bajas; grueso o rizado, algo más altas, pero sin abusar.

A la hora de planchar, es mejor hacerlo por mechones pequeños y de una sola pasada, evitando repetir muchas veces sobre la misma zona. Pasar la plancha lentamente pero sin detenerse demasiado en un punto ayuda a conseguir un buen resultado sin castigar el pelo.

También es recomendable no planchar el cabello todos los días y dejarlo descansar, además de mantener una buena hidratación con mascarillas o aceites.

En definitiva, la clave está en combinar protección, temperatura adecuada y uso moderado, para lucir un pelo liso sin comprometer su salud.