Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bolsa de viaje de 92 litros que puedes llevar a la espalda más barata del mercado: por 16 euros y varios compartimentos

Junio está a la vuelta de la esquina y con él entra el verano que tanto desean millones de ciudadanos. Hola al calor, a la playa, la piscina y a viajar para poder desconectar de la rutina diaria y aprovechar de los ratos libres ya sea con familia, amigos o en solitario.

Y es que seguro que a estas alturas del mes, ya son muchos los que tienen pensado en su destino o qué van a hacer en julio y agosto. Para ello, lo mejor es ir bien equipado. Y es que cada vez son más los que prefieren llevar su equipaje de la mano y evitar facturar o cargar con grandes maletas una vez que viajan. Si quieres conseguir la bolsa de viaje perfecta a un precio increíble, entonces debes ir a Lidl. Y es que la cadena de supermercados esconde el imprescindible para tus vacaciones: la bolsa de viaje 92 litros de Crivit.

En la mano o en la espalda y todo tu equipaje

Se trata de una bolsa flexible de llevar: en la espalda o en la mano, con correas de hombro acolchadas y ajustables y correa de pecho ajustable y cuenta con un compartimento principal con cremallera de 2 vías. "¿Buscas una bolsa robusta y flexible para tu próxima aventura? ¡Entonces la CRIVIT Duffle Bag 92L es justo lo que necesitas! Con un generoso volumen de 92 litros, ofrece suficiente espacio para tu equipo. Ya sea en la espalda o en la mano, las correas de hombro acolchadas y ajustables y la correa para el pecho garantizan una comodidad óptima.

Las prácticas correas de compresión te ayudan a comprimir el equipaje y a guardar la bolsa de forma que ocupe poco espacio. Un compartimento exterior separado y bolsillos de malla en el interior garantizan el orden. La CRIVIT Duffle Bag es el compañero ideal para viajes, deportes y ocio", cuentan desde Lidl.

Esta bolsa de viaje cuenta con una carga máxima de 20 kilos y es de color negro. La puedes comprar por solo 16,99 euros. Un precio increíble para una bolsa de viaje de estas características que puedes adquirir para ti o dar como un regalo que seguro que no va a defraudar.

Recuerda que la puedes comprar tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de la página web de la cadena de supermercados.