Cómo limpiar los cristales después de una tormenta: aquí no ha pasado nada

Después de un día de lluvia o tormenta, los cristales de las ventanas suelen quedar cubiertos de manchas de agua, polvo arrastrado por el viento y marcas difíciles de quitar. Limpiarlos correctamente es clave para recuperar la claridad y evitar que queden cercos.

Lo primero es eliminar la suciedad superficial. Antes de aplicar cualquier producto, pasa un paño húmedo o una esponja con agua para retirar el barro o polvo acumulado. Este paso es fundamental para no arrastrar partículas que puedan rayar el cristal.

A continuación, utiliza una mezcla sencilla y muy eficaz: agua templada con un chorrito de vinagre o unas gotas de jabón neutro. Aplica con una bayeta o esponja, cubriendo bien toda la superficie.

El siguiente paso marca la diferencia: seca con una rasqueta limpiacristales o papel sin pelusa, haciendo movimientos de arriba hacia abajo. Así evitarás marcas y conseguirás un acabado uniforme.

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Si quedan manchas difíciles, insiste de forma localizada y vuelve a secar bien. Lo importante es no dejar que el agua se seque sola, ya que eso es lo que provoca los cercos.

Una patata cruda

Parece una broma, pero funciona. Una patata cruda cortada por la mitad puede servir para limpiar cristales, espejos e incluso pantallas muy sucias, dejando una superficie limpia y con menos marcas.

El método es muy simple: se frota la patata directamente sobre el cristal o espejo. El almidón que contiene crea una fina película que arrastra la grasa y la suciedad, neutraliza huellas y reduce la aparición de vaho. Tras pasarla, basta con retirar los restos con un paño seco o papel de cocina.

Este truco se ha utilizado tradicionalmente en zonas rurales para limpiar ventanas, faros de coche y espejos, cuando no había productos específicos. El almidón actúa como limpiador suave, sin rayar ni dañar superficies delicadas.

Eso sí, no sustituye a la limpieza habitual, pero resulta sorprendentemente eficaz para emergencias domésticas, sobre todo cuando no se tienen productos a mano.