¡Qué calor! ¿Cuánto cuesta poner aire acondicionado en casa?
El precio de aclimatar la casa depende de varios factores
No ha finalizado ni la primavera ni incluso el mes de mayo y en España ya estamos sufriendo por el calor. Las altas temperaturas han irrumpido por sorpresa a finales de este quinto mes del año y han activado el "modo verano" poniendo en aviso amarillo a numerosas provincias por máximas entre 34 y 38 grados.
Unos valores inusuales para estas fechas que anticipan el auge del mercurio de cara al periodo estival y que nos hacen cuestionar la climatización de nuestras casas, colegios o lugares de trabajo para aguantar semejante calor.
Si hasta hace tan solo unos días levantábamos la persiana para que los rayitos de sol calentaran un poco la casa y esto nos evitase tener que encender la calefacción, en apenas una semana las persianas de algunas casas ya permanecen cerradas hasta abajo para evitar la entrada del calor y las búsquedas de ventiladores y aires acondicionados se han disparado.
Ahora bien, como recordábamos en otro artículo, la decisión de instalar un ventilador o un aparato aire acondicionado es cuestión de "pasta". El aire acondicionado es el único aparato capaz de enfriar la temperatura ambiente de la casa ya que el ventilador solo "lo mueve". La teoría está clara, el aire acondicionado aporta un mayor confort a la hora de combatir el calor, pero por falta de presupuesto muchos hogares se ven obligados a decantarse por los ventiladores. Pero, ¿tanto cuesta una máquina de aire acondicionado? La respuesta es 'no'.
Precio de un aire acondicionado
Como ocurre en la elaboración de presupuestos para cualquier asunto, la respuesta no es cerrada, no es única, ya que depende de muchísimos factores: el número de metros cuadrados de la habitación o despacho, la potencia del aparato, la instalación en una fachada compleja, la instalación en altura, la mano de obra, etcétera. Con todo, la instalación de estos aparatos no suele bajar de los 700 euros aunque sea para estancias pequeñas y, depende del modelo que elijas y de la complejidad de la obra, su precio puede incrementarse hasta los 2.000 euros, aunque hay modelos más modernos y eficientes cuyo coste es incluso mayor.
Peligros del aire acondicionado
Tal y como explica el doctor Borja Valencia, jefe del servicio de Neumología del Hospital HM Málaga y del Hospital Internacional HM Santa Elena en Torremolinos, “el aire acondicionado puede tener efectos adversos significativos en nuestra salud si no se usa correctamente”. Según el neumólogo, los problemas más comunes relacionados con el aire acondicionado incluyen “infecciones respiratorias, alergias y problemas de asma, entre otras”.
- Un comercial se subió a una abonadora para colocar un cartel y sufrió un accidente: la empresa ha sido sancionada
- Lluvia, granizo y viento muy fuerte en Zamora: la Aemet extiende el aviso amarillo por tormentas a toda la provincia
- Confirmado: Panorama actuará en Zamora en San Pedro 2026
- El Pego vuelve a tener bar: La proeza de una emprendedora de 52 años
- Fallece Roberto Cisneros, exalcalde de Mahíde
- La calle de Los Herreros se adelanta a San Pedro con un tardeo a ritmo de charanga
- Convocada una concentración para la reapertura de la Residencia Escuela Hogar de Puebla de Sanabria
- El Juez Único confirma que el Real Madrid Castilla jugará la fase de ascenso a Segunda y podría ser rival del Zamora CF en el segundo cruce