¡Qué calor! ¿Cuánto cuesta poner aire acondicionado en casa?

No ha finalizado ni la primavera ni incluso el mes de mayo y en España ya estamos sufriendo por el calor. Las altas temperaturas han irrumpido por sorpresa a finales de este quinto mes del año y han activado el "modo verano" poniendo en aviso amarillo a numerosas provincias por máximas entre 34 y 38 grados.

Unos valores inusuales para estas fechas que anticipan el auge del mercurio de cara al periodo estival y que nos hacen cuestionar la climatización de nuestras casas, colegios o lugares de trabajo para aguantar semejante calor.

Si hasta hace tan solo unos días levantábamos la persiana para que los rayitos de sol calentaran un poco la casa y esto nos evitase tener que encender la calefacción, en apenas una semana las persianas de algunas casas ya permanecen cerradas hasta abajo para evitar la entrada del calor y las búsquedas de ventiladores y aires acondicionados se han disparado.

Ahora bien, como recordábamos en otro artículo, la decisión de instalar un ventilador o un aparato aire acondicionado es cuestión de "pasta". El aire acondicionado es el único aparato capaz de enfriar la temperatura ambiente de la casa ya que el ventilador solo "lo mueve". La teoría está clara, el aire acondicionado aporta un mayor confort a la hora de combatir el calor, pero por falta de presupuesto muchos hogares se ven obligados a decantarse por los ventiladores. Pero, ¿tanto cuesta una máquina de aire acondicionado? La respuesta es 'no'.

Una persona enciende un aire acondicionado / Eduardo Parra - Europa Press

Precio de un aire acondicionado

Como ocurre en la elaboración de presupuestos para cualquier asunto, la respuesta no es cerrada, no es única, ya que depende de muchísimos factores: el número de metros cuadrados de la habitación o despacho, la potencia del aparato, la instalación en una fachada compleja, la instalación en altura, la mano de obra, etcétera. Con todo, la instalación de estos aparatos no suele bajar de los 700 euros aunque sea para estancias pequeñas y, depende del modelo que elijas y de la complejidad de la obra, su precio puede incrementarse hasta los 2.000 euros, aunque hay modelos más modernos y eficientes cuyo coste es incluso mayor.

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Peligros del aire acondicionado

Tal y como explica el doctor Borja Valencia, jefe del servicio de Neumología del Hospital HM Málaga y del Hospital Internacional HM Santa Elena en Torremolinos, “el aire acondicionado puede tener efectos adversos significativos en nuestra salud si no se usa correctamente”. Según el neumólogo, los problemas más comunes relacionados con el aire acondicionado incluyen “infecciones respiratorias, alergias y problemas de asma, entre otras”.