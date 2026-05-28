Los 15 mejores pódcast sobre running para hacerte compañía mientras corres

Correr a veces pide silencio. Otras, justo lo contrario. Runna ha recopilado una selección de 15 pódcast centrados en el mundo del running para acompañar entrenamientos y también para escuchar fuera de ellos. La lista reúne programas con entrevistas, consejos de entrenamiento, ciencia del deporte, historias personales y espacios más desenfadados pensados para corredores de distintos perfiles.

La selección incluye desde programas impulsados por entrenadores y atletas hasta formatos centrados en maratón, ultradistancia o motivación personal.

The Runna Podcast

Runna incluye su propio pódcast en la selección. Está presentado por Ben Parker, entrenador jefe y cofundador de la plataforma, junto a Anya Culling, corredora de maratón de élite. El formato incluye entrevistas, historias relacionadas con el running y consejos de Steph Davis. La duración media de cada episodio es de unos 40 minutos.

The Running Channel

Este pódcast reúne a Sarah Hartley, Andy Baddeley y Rick Kelsey para abordar cuestiones relacionadas con el entrenamiento, la nutrición, la motivación y actualidad del running. Runna lo presenta como una opción centrada en consejos prácticos con un tono cercano.

Runner's World UK Podcast

La propuesta semanal de Runner’s World UK aparece como una opción para quienes buscan entrevistas, noticias y consejos. Entre los temas citados figuran maratones, lesiones persistentes o cuestiones relacionadas con la experiencia en carrera.

Run To The Top

Runna incluye este programa como una guía para corredores de distintos niveles. Participan voces del sector como nutricionistas, científicos, psicólogos y corredores con historias personales.

Marathon Training Academy

El foco aquí está puesto en la maratón. Sus anfitriones, Angie y Trevor Spencer, abordan entrenamiento, experiencias en carreras y entrevistas con corredores y entrenadores.

Another Mother Runner

Este pódcast está orientado a quienes intentan compaginar familia, trabajo y running. Runna lo describe como un espacio con contenidos sobre entrenamiento, nutrición, motivación y conciliación.

The Rich Roll Podcast

La selección también incorpora el espacio de Rich Roll, ultraatleta. El formato se centra en conversaciones sobre bienestar y otros temas vinculados con el rendimiento y la actividad física.

RunPod

Jenni Falconer conduce este programa con invitados vinculados al running. La conversación gira alrededor de la experiencia de correr y distintos aspectos relacionados con el deporte.

The Long Run

Runna incluye este programa como una mirada al día a día de corredores habituales. Está planteado tanto para quienes preparan una maratón como para perfiles que empiezan.

The Real Science of Sport Podcast

Aquí el foco cambia hacia la ciencia del deporte. Ross Tucker y Mike Finch abordan cuestiones relacionadas con el ejercicio y la respuesta del cuerpo.

The High Performance Podcast

Este espacio reúne conversaciones con perfiles de alto rendimiento de distintos ámbitos. Runna lo presenta como una propuesta enfocada a la motivación personal.

Running Commentary

Paul Tonkinson y Rob Deering graban este pódcast mientras corren. La propuesta combina conversación y humor con formato pensado para acompañar entrenamientos.

Koopcast

Jason Koop conduce este espacio centrado en ultramaratón, trail y larga distancia. Incluye contenidos sobre entrenamiento, fuerza, respiración y aspectos mentales.

Limitless

Runna también incorpora el programa de Josh Patterson. El formato recoge entrevistas con personas que han superado retos físicos y mentales.

Ali on the Run

La lista se cierra con el espacio de Ali Feller. Cada semana conversa con invitados que comparten su vínculo con el running y sus trayectorias personales.