Los trucos increíbles con los refrescos de Cola que sí funcionan: te costará volver a beberla

La Coca-Cola no solo sirve como refresco. Su composición la convierte también en una aliada en la limpieza del hogar gracias a su contenido en ácidos suaves, que ayudan a desincrustar suciedad y óxido. Uno de los usos más conocidos es para limpiar el inodoro. Basta con verter una lata en la taza, dejar actuar unos minutos y frotar: ayuda a eliminar manchas y devolver brillo.

También funciona muy bien para quitar el óxido de objetos metálicos. Sumergiendo la pieza o aplicando Coca-Cola con un paño, el óxido se va debilitando poco a poco.

Otro truco curioso es usarla para limpiar quemados en ollas o sartenes. Al calentar un poco de Coca-Cola en el recipiente, ayuda a despegar los restos pegados.

Ideales para que tus grifos brillen

Incluso puede servir para devolver brillo a grifos o superficies metálicas, siempre aclarando después para evitar residuos pegajosos.

Consejos prácticos Déjala actuar unos minutos antes de frotar

Usa esponja o cepillo suave

Aclara siempre después de usarla

No la uses en superficies delicadas o porosas

Evita mezclarla con otros productos químicos

Mejor para limpiezas puntuales que habituales

Ojo con la cola: la justa y sin excesos

El consumo ocasional de las bebidas de cola no suponen un problema grave, pero tomarla con frecuencia sí puede tener efectos negativos en la salud, principalmente por su alto contenido en azúcar y otros componentes. Una sola lata contiene una cantidad muy elevada, lo que puede contribuir al aumento de peso, obesidad y riesgo de diabetes si se consume de forma habitual. Además, provoca picos rápidos de energía seguidos de bajadas, lo que puede generar sensación de cansancio.

También contiene ácidos (como el ácido fosfórico) que, a largo plazo, pueden afectar al esmalte dental, favoreciendo la aparición de caries y debilitando los dientes.

Otro aspecto a tener en cuenta es la cafeína, que en exceso puede provocar nerviosismo, dificultad para dormir o aumentar la frecuencia cardíaca, especialmente en personas sensibles. Además, su consumo frecuente puede desplazar otras bebidas más saludables, como el agua, lo que repercute en una hidratación de peor calidad.