El truco definitivo para eliminar las manchas de fruta de la ropa

El verano está a la vuelta de la esquina, sobre todo cuando a finales de mayo los termómetros ya marcan temperaturas máximas superiores a los 30 grados. Esta época del año es muy propicia para el consumo de fruta fresca, que nutre e hidrata, pero con ello aumenta el riesgo de mancharse la ropa.

Los más pequeños de la casa son más propensos a mancharse con sandía, cerezas..., pero no temas, porque la experta en limpieza La Ordenatriz (@la_ordenatriz en Instagram) propone una serie de trucos para eliminar las manchas de fruta con facilidad y seguir disfrutando de ella sin miedo a ensuciarse la ropa.

Lo primero que debes hacer es extender la prenda manchada y aplicar bicarbonato hasta que quede cubierta. Luego, rocía unas gotas de agua oxigenada y deja actuar durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, lava la prenda en un ciclo normal de la lavadora y verás que sale como nueva.

Un consejo es utilizar agua oxigenada que no lleve mucho tiempo abierta, ya que con el paso del tiempo acaba perdiendo eficacia y será necesario repetir el proceso más de una vez para que sea efectivo.

La Ordenatriz hace especial hincapié en respetar los 30 minutos indicados previamente. Esto es porque si se trata de una prenda de color, el agua oxigenada podría alterarlo un poco si se espera a que haga efecto más tiempo. En caso de ropa blanca, se puede mantener hasta una hora.

Y ya como recomendación general, con este método de limpieza no se debe exponer la prenda al sol nunca, ni tampoco a demasiada luminosidad, porque el agua oxigenada podría amarillear el tejido.

Para terminar, La Ordenatriz propone una alternativa para las manchas de fresa. Es mucho más sencillo que el truco del bicarbonato con el agua oxigenada, porque solo requiere poner la prenda bajo el grifo con el agua muy caliente y esperar hasta que la mancha se disuelva. Alucinarás al ver cómo va desapareciendo.