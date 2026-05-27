El producto de limpieza de toda la vida que seguro que encuentras en muchas casas

Donde hay magia, hay hogar. Ese es el eslogan empleado por una conocidísima marca de limpieza presente en los hogares de miles de ciudadanos desde el siglo pasado. Su gama de productos está ideada para que sus artículos "se conjuren contra la suciedad".

Detrás de estos productos se encuentra el Grupo Forquisa, fundado en 1974 y centrado en la fabricación de productos quí­micos de limpieza, insecticidas y ambientadores. Actualmente, sus instalaciones abarcan más de 30.000 metros cuadrados en los cuales se desarrollan productos "diferentes, novedosos y orientados a satisfacer las necesidades de los consumidores más exigentes". Tal es su popularidad que los productos del Grupo Forquisa se pueden encontrar en diez países de dentro y fuera de la Unión Europea.

Pero sin duda, uno de sus productos estrella es 'Las Tres Brujas'. Este multiusos es un limpiador de alto poder disolvente adecuado para la limpieza de todo tipo de superficies del hogar que no hace mucha espuma y está presente en el espacio de limpieza de muchas casas. Aunque eso sí, la oferta se ha diversificado y ahora encontramos productos de 'Las Tres Brujas' específicos para el baño, el mármol, la madera o los cristales, entre otros.

Productos de limpieza de Las 3 Brujas. / Archivo

Una clientela fiel a 'Las Tres Brujas'

'Las Tres Brujas' multiusos es un clásico empleado por numerosos profesionales y amateurs de la limpieza en casa que, además, cuida de las manos de quien lo utiliza ya que su fórmula PH neutro no daña tu piel. En este sentido, cabe recordar que el Grupo Forquisa presta especial cuidado y atención a la calidad en el sentido más amplio: productos, procesos productivos y gestión. "Esta dedicación por ofrecer la máxima calidad al mercado es recompensado por sus clientes a través de su lealtad y confianza", explican desde la marca.