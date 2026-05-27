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Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el set de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 19,99 euros

Otro de los puntos fuertes del artículo es su facilidad de manejo: los cuchillos incluyen mangos de forma ergonómica que contribuyen a un agarre seguro y cómodo

Lidl.

Lidl. / Pexels

Emma Fernández / A. O.

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la precisión en la cocina. Se trata del set de cuchillos de acero inoxidable que combina resistencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.

Este kit está compuesto por un bloque para cuchillos de diferentes característicasun cuchillo de chef, un cuchillo Santoku, un cuchillo para pan, un cuchillo multiusos y un cuchillo pelador. La cadena ha sacado a la venta un conjunto versátil, ideal tanto para tareas específicas como para el uso cotidiano.

Otro de los puntos fuertes del artículo es su facilidad de manejo. Los cuchillos incluyen mangos de forma ergonómica que contribuyen a un agarre seguro y cómodo.

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E. V.

El fabricante destaca que las hojas están elaboradas con un diseño extrafilado con revestimiento antiadherente, por lo que mantiene la capacidad de corte durante un tiempo prolongado.

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y resistencia apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente set de cuchillos de acero inoxidable que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

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