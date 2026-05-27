Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa plegable Valencia de terraza más barata del mercado: tablero de madera y se guarda en cualquier rincón

En una terraza a veces es difícil ajustar el espacio cómo queremos para que entren sillas, una mesa, quizá un mueble o plantas para decorar. Y es que este rincón se convierte en nuestro lugar de relax o de ocio ahora que llega el buen tiempo. Por ello, encontrar los muebles perfectos puede parecer una tarea imposible. Pero, gracias a Lidl, es más sencillo de lo que creemos y sin tener que hacer un agujero a nuestro bolsillo.

Ejemplo de ello es la Mesa plegable Valencia de la marca Livarno que ofrece la cadena de supermercados alemana.

Supermercado Lidl / Pexels

Una mesa de madera que puedes guardar donde quieras

"¡Descubre la mesa plegable de jardín Valencia, la compañera perfecta para tus momentos al aire libre! Con su tablero de madera dura impregnada de fácil cuidado y su estable estructura de aluminio con recubrimiento en polvo, es ideal para el balcón, la terraza o el jardín. Gracias a su función de plegado que ahorra espacio y a sus patas perfiladas antideslizantes, es fácil de transportar y segura en cualquier superficie. ¡Combínala con otros muebles de Livarno Home para crear una zona exterior elegante y acogedora!", cuentan desde Lidl.

Lo mejor de todo es que es plegable para ahorrar espacio y fácil de transportar. Su mecanismo de plegado estable con cierre de seguridad y cuenta con patas perfiladas que protegen el suelo y son antideslizantes. Otro detalle a tener en cuenta y no menos importante es que es resistente, a prueba de intemperie y fácil de cuidar. Ten en cuenta que la mesa de jardín LIVARNO de la serie Valencia se puede combinar idealmente con otros muebles de la serie Valencia.

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir esta mesa de madera plegable por tan solo 64,99 euros. Un precio de escándalo para una mesa de estas características que podrás colocar en tu terraza o jardín y que podrás guardar en un lado cuando cabe a la temporada sin que se estropee, gracias a los materiales de los que está fabricada.