Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla exprés de acero inoxidable más barata del mercado: por solo 39,99 euros
Oportunidad para renovar el menaje de cocina a un bajo precio
Daniel Cid
A la hora de cocinar es tan importante la materia prima con la que contamos, como las herramientas que utilizamos para ello. Y es que la calidad de nuestro menaje de la cocina es fundamental, no solo para tener los mejores resultados, sino también para evitar problemas de salud.
Por ello, quizá sea el momento de darle una vuelta a tus utensilios y hacerte con el producto cinco estrellas de Lidl para preparar todo tipo de guisos y menús, pero a un precio espectacular. Se trata de la Olla exprés 6 litros de la marca Silvercrest.
Una olla de lujo por menos de 40 euros
Esta olla es perfecta para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos y también es apta para cocinar al vapor, incluye accesorio para cocinar al vapor con soporte y base. Este producto cuenta con una tapa a presión con válvula de salida de vapor y anillo de sellado. Además, tiene una base sándwich encapsulada.
No te preocupes por el calor que pueda coger gracias a su asa opuesta para un manejo seguro con escala interior y un grosor de la base aprox. 5 mm. El volumen de esta olla es, aproximadamente, 4 litros, y cuenta con una capacidad de 6 litros.
Tal y como explica Lidl, las medidas de esta olla: aprox. 22 x 16 cm; Tapa: aprox. 38,9 x 25 x 6,2 cm; anillo de sellado: aprox. Ø 24,5 cm.
Puedes conseguir este producto por tan solo 39,99 euros, un precio espectacular para una ola de estas características y, sobre todo, de esta calidad y capacidad de cocción. Recuerda que la puedes adquirir tanto en las tiendas físicas de Lidl, como en la página web de la propia cadena de supermercados.
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