Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tobogán de agua que promete conquistar a los más pequeños de la casa: disponible por 9,99 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado un nueva promoción que promete conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata del tobogán acuático que combina resistencia y diversión y cuyo precio es de tan solo 9,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este modelo es su arco aspersor incorporado, el cual rocía agua de manera constante sobre la pista de deslizamiento. Para activar este sistema de riego continuo basta con realizar una conexión sencilla a la manguera del jardín (la cual no viene incluida en el envío básico).

Para garantizar que la estructura no se desplace ni vuelque durante los juegos, el arco aspersor cuenta con pies rellenables de agua que actúan como contrapeso para una estabilidad óptima. Además, el pack de 5 piezas incluye dos piquetas de sujeción para el suelo y dos parches de reparación ante posibles pinchazos por el uso. La experiencia de juego se completa con un bodyboard equipado con 2 asas de agarre, que permite a los niños deslizarse a gran velocidad y de forma segura por la lona húmeda.

El fabricante detalla una serie de directrices clave para el uso correctodel tobogán: la edad recomendada es a partir de cinco años de edad y la capacidad de carga soporta un peso máximo de usuario de hasta 50 kilos.

Alta demanda

La combinación de calidad, diversión y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este tobogán que promete convertirse en uno de los artículos estrella del verano.

Marca propia

Lidl es una cadena de supermercados de origen alemán que forma parte del grupo Schwarz. Se caracteriza por ofrecer precios competitivos y un modelo basado en la eficiencia, con un surtido más reducido que otras grandes superficies.

Su estrategia combina productos de marca propia, que representan gran parte de su oferta, con promociones puntuales y artículos de temporada. En los últimos años ha reforzado su imagen apostando por la calidad, los productos frescos y las líneas ecológicas.

Actualmente, Lidl cuenta con una amplia presencia en España y Europa, consolidándose como uno de los supermercados más populares por su relación calidad-precio.