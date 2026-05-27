Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de emigrantesEl Pego vuelve a tener barFichajes en el Zamora CFSuministro de agua en el alfoz de ZamoraOrquesta Panorama en Zamora
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el kit de entrenamiento en casa más barato del mercado: por menos de 10 euros

Más barato que la cuota mensual del gimnasio

Un gimnasio en una imagen de archivo

Un gimnasio en una imagen de archivo

Benito Domínguez

Si no tienes tiempo para ir al gimnasio no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el kit de entrenamiento más barato del mercado, por menos de 10 euros, más barato que la cuota mensual del gimnasio. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Y es que en este kit podrás elegir entre una tabla de flexiones, un juego de mancuernas cortas o una pesa rusa.

En la tabla de flexiones tienes 12 posiciones diferentes para distintos ejercicios que están marcados con líneas de diferentes colores en la tabla.

Además, es plegable para un almacenamiento que ahorra espacio; y tiene 2 agarres con ranuras marcadas por colores en la tabla.

Esta tabla de flexiones aguanta un peso máximo por parte del usuario de 100 kilos.

Gimnasio.

Gimnasio. / Lidl

También puedes optar por un juego de mancuernas cortas, de 2 kilos cada una. Tienen núcleo de hierro y revestimiento de PVC que protege el suelo para una larga durabilidad.

Además, la forma hexagonal evita que las mancuernas rueden; mientras que los agarres ligeramente redondeados garantizan una sujeción óptima y una mejor ergonomía.

Este juego de mancuernas incluye instrucciones.

Por último, también puedes elegir una pesa rusa de 10 kilos. Esta pesa rusa tiene un agarre extra ancho para un uso cómodo con ambas manos.

Además, la parte inferior es plana con pies de goma para una estabilidad óptima y también incluye instrucciones con ejemplos de ejercicios.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, cada uno de estos kits tiene un precio de 9,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents