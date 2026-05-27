Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el encendedor de barbacoa más barato del mercado: disponible por 8,99 euros
Las brasas estarán listas y uniformes en menos de un cuarto de hora
Emma Fernández / A. O.
El verano está la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la naturaleza y la comida al aire libre no podrán dejar escapar. Se trata del encendedor de barbacoa que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 8,99 euros.
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es permite simplificar la labor de encendido y acelerar la formación de brasas. Ideal para llenar la chimenea con carbón y colocarla sobre una fuente de ignición que sirve para obtener brasas perfectas, uniformes y listas para cocinar en menos de 15 minutos, todo ello sin esfuerzo, sin humo excesivo y evitando el uso de líquidos inflamables que pueden alterar el sabor de los alimentos.
Para máxima seguridad, dispone de un mango ergonómico con placa de protección contra el calor. Además, según indica el fabricante se puede emplar para hasta 1,5 kg de carbón vegetal o briquetas para barbacoa.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente encendedor de barbacoa que promete convertirse en uno de los artículos más cocidiados dentro de su caegoría.
- Fallece Roberto Cisneros, exalcalde de Mahíde
- Confirmado: Panorama actuará en Zamora en San Pedro 2026
- ¡Cuidado con el timo de la siembra! Nuevo intento en un supermercado en Zamora
- Quejas por viajes del Imserso que dejan horas sin comer a los usuarios
- Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora: once días de diversión, más de 40 grupos locales y un nuevo escenario, el Majo
- Fallece Francisco Abollo, el empresario zamorano idealista 'hijo de una gafa
- Isabel y Silvia, las primeras madre e hija en la Guardia Civil en Zamora 38 años después de la entrada de la mujer en el cuerpo
- El Teatro Principal de Zamora estrena director