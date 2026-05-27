Usas desodorante, pero te huelen las axilas: cómo hacerlo desaparecer

El mal olor de las axilas es una de las molestias más habituales relacionadas con la sudoración. Según explica Nivea, su origen está vinculado principalmente a la interacción entre el sudor y las bacterias presentes en la piel. El sudor, compuesto sobre todo por agua y sal, puede generar olores desagradables cuando las bacterias lo descomponen.

La firma también apunta al papel de las glándulas sudoríparas apocrinas, presentes especialmente en axilas, ingles y cuero cabelludo, que producen un sudor más espeso con proteínas y lípidos. Además, señala que factores como los cambios hormonales, determinados alimentos como ajo, cebolla o especias, y situaciones de estrés o ansiedad también pueden influir en el olor corporal.

Para intentar prevenir el mal olor en las axilas, Nivea recoge varios consejos centrados en la higiene y determinados hábitos cotidianos.

Ducharse con frecuencia

Una de las recomendaciones principales es ducharse cada día con jabón suave y antibacteriano. La compañía indica que limpiar con frecuencia zonas propensas a sudar, como las axilas, ayuda a eliminar sudor y bacterias de la superficie de la piel.

Utilizar jabón antibacteriano

Otra de las medidas pasa por elegir jabones con propiedades antibacterianas. El objetivo, según recoge Nivea, es reducir aún más la presencia de bacterias relacionadas con el mal olor.

Afeitarse o recortarse el vello

La firma también plantea recortar o afeitar zonas con vello denso como las axilas. Explica que el vello puede atrapar sudor y bacterias, creando un entorno favorable para que aparezca mal olor.

Mantenerse hidratado

La hidratación aparece entre las recomendaciones. Nivea aconseja beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día y apunta que una hidratación adecuada puede ayudar a regular la temperatura corporal y reducir la sudoración excesiva.

Usar ropa transpirable

El tipo de ropa también forma parte de los consejos. La recomendación es optar por tejidos como algodón o materiales que absorban la humedad, ya que favorecen la circulación del aire y ayudan a evitar acumulaciones de sudor.

Cuidar la alimentación

La alimentación es otro de los factores incluidos. Nivea recomienda evitar alimentos con olores fuertes, como ajo, cebolla o platos picantes, y optar por una dieta equilibrada.

Reducir cafeína y alcohol

El consumo de cafeína y alcohol también aparece en el listado. Según señala la firma, ambas sustancias pueden favorecer una mayor sudoración.

Controlar el estrés

El estrés y la ansiedad figuran entre los factores que pueden estimular las glándulas sudoríparas. Entre las opciones recogidas aparecen técnicas como meditación, yoga o ejercicios de respiración profunda.

Hacer ejercicio y cambiarse después

La actividad física completa el listado. Nivea apunta que el ejercicio puede mejorar la salud general y ayudar a reducir el estrés, aunque recomienda ducharse y cambiarse de ropa inmediatamente después para eliminar sudor y bacterias.