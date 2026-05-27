Compartir piso ya no va solo de precio: estas son las mejores apps para encontrar al compañero ideal

El acceso a una vivienda en alquiler en solitario se ha complicado hasta el punto de convertir el piso compartido en una opción cada vez más extendida, también entre personas con empleo estable. En este contexto, elegir con quién convivir se ha convertido en una decisión cada vez más relevante, más allá de encontrar simplemente una habitación disponible.

Según recoge la OCU, este escenario ha impulsado la aparición de aplicaciones y plataformas especializadas que buscan facilitar el contacto entre personas interesadas en compartir vivienda, en algunos casos replicando fórmulas similares a las apps de citas, con filtros, preferencias y coincidencias entre perfiles.

Badi: búsqueda con sistema de coincidencias

Entre las opciones que menciona la OCU figura Badi, una plataforma que incorpora un sistema de “match” inspirado en aplicaciones de citas.

El funcionamiento parte de las preferencias que introduce el usuario, como precio, ubicación, hábitos o estilo de vida, incluyendo cuestiones como la aceptación de mascotas o parejas. A partir de esos criterios, la plataforma propone perfiles compatibles y permite iniciar conversaciones si existe interés.

La OCU señala que funciona con un modelo freemium. La versión gratuita permite crear perfil, buscar habitaciones y utilizar filtros básicos, aunque con contacto limitado.

La modalidad de pago, Badi Gold, amplía las opciones de contacto, el acceso más rápido a nuevos anuncios, las coincidencias ilimitadas, una mayor visibilidad del perfil y la posibilidad de consultar qué usuarios han visitado el anuncio.

Roomgo: el modelo de búsqueda directa

Roomgo, anteriormente conocida como EasyRoommate, funciona con una lógica distinta. Tal y como explica la OCU, no utiliza un sistema de coincidencias entre perfiles, sino un modelo de búsqueda directa mediante anuncios y contacto entre usuarios según filtros disponibles.

La versión gratuita permite crear perfil, publicar anuncios, buscar habitaciones y consultar resultados, aunque con contacto limitado. La modalidad premium añade contacto ilimitado, mayor visibilidad del anuncio y acceso completo a mensajes y perfiles.

Roomster: opción con enfoque internacional

Otra de las alternativas es Roomster, orientada al mercado internacional de habitaciones compartidas.

La plataforma permite crear perfil, buscar habitaciones, publicar anuncios y contactar mediante mensajería interna. Incluye filtros por ciudad, precio y preferencias básicas, pero no incorpora sistemas de afinidad entre usuarios.

La OCU destaca que la diferencia entre la versión gratuita y la de pago es especialmente relevante, ya que el acceso completo a mensajes, perfiles y posibilidades reales de contacto queda vinculado a la suscripción.

Piso Compartido: el formato clásico

Frente a las aplicaciones basadas en afinidad, Piso Compartido mantiene un modelo más tradicional de portal de anuncios. La búsqueda se realiza por ubicación, precio y características del inmueble, sin algoritmos de compatibilidad ni perfiles detallados más allá de la información básica del anuncio.

Según la OCU, permite buscar habitaciones, publicar anuncios y contactar directamente en su versión gratuita, mientras que las opciones de pago se centran en mejorar la visibilidad de los anuncios.