Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el saco de dormir infantil más cómodo y barato
Comodidas y funcionalidad para que los más pequeños duerman como en casa
E. F.
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la naturaleza y el aire libre no podrán dejar escapar. Se trata del saco de dormir infantil que combina comodidad y funcionalidad por tan solo 16,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con una adaptación de dos niveles. Por lo que garantiza durabilidad a lo largo del tiempo, ya que se puede adaptar al tamaño del pequeño. Además, su corte tipo manta es ideal para garantizar máxima comodidad y libertad de movimiento. El artículo dispone de una cremallera de dos vías que permite cerrar el saco en ambas direcciones, así como usar de manta cuando está abierto.
El fabricante indica que es adecuado para niños que midan una altura comprendida entre los 115 y 155 centímetros. Con respecto a las instrucciones de limpieza, la temperatura es de 30 °C y hay que lavarlo por separado.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este saco de dormir infantil que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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