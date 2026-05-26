Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Romería de La Hiniesta en ZamoraFalta de oferta en el comercio de Zamora50 contratos de finalización para los MIR en ZamoraRegularización de migrantes en ZamoraFiestas de San Pedro 2026 en Zamora
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elemento imprescindible para los niños

El elemento infantil garantiza la máxima seguridad para los más pequeños

Niños en una imagen de archivo.

Niños en una imagen de archivo. / Alejandra Montenegro / Pexels

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección infantil que promete tranquilizar a todos los papás y mamás durante los viajes en coche. Se trata del elevador para coche que combina seguridad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 12,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que su uso es universal y es apto para todos los turismos convencionales con cinturón de seguridad de 3 puntos. Ideal para elevar la altura del niño y ajustar correctamente el cinturón del vehículo a su cuerpo. Asimismo, se instala rápidamente en cualquier automóvil sin depender de sistemas específicos como el anclaje Isofix.

Otro de los puntos fuertes de este dispositivo es su comodidad: cuenta con un reposabrazos y superficie del asiento con forma anatómica. Sin duda, la solución definitiva para que los más pequeños de la casa puedan viajar cómodamente y con máxima seguridad.

Con respecto a las instrucciones de lavado, el fabricante indica el material exterior es resistente a la luz, no destiñe y es lavable a mano. Ideal para garantizar su durabilidad y calidad a lo largo del tiempo.

Noticias relacionadas y más

Elevador infantil de Lidl.

Elevador infantil / Lidl

Alta demanda

La combinación de seguridad, comodidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este elevador para coche que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents