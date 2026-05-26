Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hornillo de camping más barato del mercado: ligero, práctico y potente
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Emma Fernández
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la naturaleza y la comida al aire libre no podrán dejar escapar. Se trata del hornillo de camping que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.
Platos calientes en cualquier parte
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que se puede utilizar en cualquier lugar, sin necesidad de conexión de red eléctrica. Además, cuenta con un práctico maletín y su diseño ligero, práctico y potente permite transportar el aparato al aire libre o incluso en caso de apagón prolongado.
El fabricante indica que cuenta con un diámetro para sartenes y ollas de 12-23 centímentros, un tamaño estándar de cualquier utensilio de cocina. Sin duda, la solución definitiva para cocinar como en casa en cualquier parte.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este hornillo de camping que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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