4 consejos de limpieza imprescindibles para el día a día en la cocina

La cocina es una de las estancias que necesitan mayor mantenimiento de limpieza. La nevera, la vitrocerámica y la encimera son zonas de mucha actividad y tránsito de alimentos, y es muy fácil que se terminen manchando o que acumulen suciedad con el paso del tiempo. Pero no te preocupes, porque con estos trucos de @withbrushandpaper podrás dejar la cocina impecable sin demasiado esfuerzo.

Para eliminar las manchas de moho de las gomas del frigorífico, frota pasta de dientes con un cepillo. Después, mezcla vinagre y agua a partes iguales en un recipiente y rocía con un difusor. Deja actuar y aclara unos minutos después. Si la mancha persiste, aplica lejía con una brocha y deja actuar durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, aclara.

Si humedeces un papel de cocina con agua, lo colocas en la sandwichera y la enchufas unos minutos, la suciedad saldrá al instante. Remata con una bayeta limpia para que no quede un solo residuo. Como truco extra para manchar menos, utiliza papel de horno cuando vayas a utilizar este electrodoméstico. Toda la suciedad quedará en el interior y pasará más tiempo hasta que tengas que volver a limpiar la sandwichera.

Si lo que necesitas es eliminar las manchas de óxido en superficies, frota con un estropajo untado en un producto a base de arcilla blanca. Aclara con una bayeta y verás cómo desaparece. Además, este mismo producto sirve para eliminar las rozaduras en el aluminio y las manchas de óxido en los grifos cromados.

Y utiliza este último truco para eliminar la grasa acumulada en el extractor de la cocina. Utiliza una o dos cazuelas y pon agua a hervir con un par de cucharadas de bicarbonato. Activa la campana extractora a máxima potencia. Al cabo de un rato, la grasa se desprende y cae en forma de gotas. Para evitar que manche la vitrocerámica, extiende papel de cocina sobre la placa. Limpia el resto de grasa ayudándote con un cepillo de dientes y una bayeta.

Limpiar los electrodomésticos

Para mantener la lavadora libre de residuos y moho, realiza frecuentemente un ciclo de lavado vacío a alta temperatura con dos tazas de vinagre de limpieza en el cajetín del detergente para desinfectar y eliminar los depósitos de calcio. Acostúmbrate también a limpiar el cajetín después de cada uso para que no prolifere moho.

El microondas lo puedes limpiar con una solución de agua y zumo de limón. Agrégalo en un recipiente apto para el microondas y programa cinco minutos. El vapor generado te ayudará a despegar los restos de comida y de grasa, que podrás retirar con una bayeta o papel de cocina.