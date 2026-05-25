El truco definitivo para dejar como nuevas superficies con golpes y arañazos por solo 12 euros

Si sufres porque en tu casa hay superficies con golpes o arañazos, despreocúpate gracias al último truco de limpieza propuesto por La Ordenatriz, una de las creadoras de contenido sobre limpieza con mayor relevancia en las redes sociales en España.

Esta 'influencer' recomienda gastarse tan solo 12 euros en las ceras y rotuladores para reparar superficies de la marca Decomasters. Funcionan a la perfección para disimular arañazos en superficies de todo tipo.

El rotulador o cera a utilizar depende de la superficie dañada. Si hay que tapar un agujero, mejor servirse de las ceras; en el caso de que se trate de un arañazo, usaremos los rotuladores permanentes.

Por ejemplo, si hay una grieta en una baldosa de la cocina, deberás utilizar la cera. Ármate de paciencia, porque después de aplicar y limpiar, puede ser necesario hasta un mes para ver los resultados.

En el caso de que tu mesa de comedor esté descolorida, puedes disimularlo con un rotulador de color madera. En este caso solo deberás esperar a que se seque para devolver a la superficie todo su esplendor.

No es un remedio perfecto, a que lo ideal sería reponer la baldosa o reparar la mesa del comedor, pero como solución alternativa de bajo coste funciona a la perfección. No todo el mundo tiene presupuesto para acometer esos cambios, y esta técnica de limpieza da el pego.

¿Dónde se pueden adquirir estas ceras y rotuladores? Pues en cualquier ferretería de barrio. Elije una gama con varios colores en función de las necesidades que tengas en tu casa, y asegúrate de no pagar más de la cuenta. Si no, dejará de ser una alternativa "low cost".

Nueces para reparar muebles

Increíble pero cierto: puedes utilizar nueces para reparar pequeños arañazos y marcas en muebles de madera. La clave reside en los aceites naturales del propio fruto seco, que penetran en la madera y oscurecen suavemente la zona dañada.

El procedimiento a seguir es frotar la nuez (sin cáscara) directamente sobre el arañazo realizando movimientos circulares y dejar que el aceite actúe durante unos minutos antes de pulir con un paño suave.