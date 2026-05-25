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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el complemento perfecto para las clases de yoga o pilates

Su tejido de fibra ayuda a mantener la forma

Lidl.

Lidl. / Pexels

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del deporte y la comodidad no podrán dejar escapar. Se trata del sujetador deportivo que combina comodidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 7,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta prenda es que ofrece una sujeción ligera, ideal para practicar pilates, yoga y senderismo. Además, el tejido está diseñado para un secado rápido y evacuación de la humedad, lo que evita la sensación de humedad, enfriamiento y posibles rozaduras.

Según indica el fabricante, está elaborado en material reciclado, lo que garantiza el compromiso del consumidor con el medio ambiente. Las copas son extraíbles y mantiene la formas gracias a su tejido de fibra y a los tirantes ajustables.

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Sujetador deportivo.

Sujetador deportivo. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este sujetador deportivo que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

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