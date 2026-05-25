Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador que no te hará pasar calor: disponible por 19,99 euros
Un auténtico chollo que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada
Emma Fernández
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de verano que promete cayudará a combatir las jornadas más calurosas. Se trata del ventilador de pie que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con tres niveles de velocidad y oscilación. Una opción idela para ajustar la intensidad de la frescura en función de la climatología o necesidades corporales. El artículo cuenta con tres aspas, ángulo de inclinación y, además, es regulable ( 105–125 cm), lo que garantiza que puedas disfrutar del frescor desde cualquier lugar y a cualquier altura.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente ventilador que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.
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