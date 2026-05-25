Mañana se esperan colas kilométricas para comprar la freidora de aire del Lidl que ahora está rebajada de precio

La freidora de aire se ha convertido, sin duda, en el pequeño electrodoméstico indispensable en la cocina. Pero si tu freidora de aire es tan pequeña que no te cabe casi nada o simplemente aún no la tienes, no puedes perderte la oferta de Lidl que venden la freidora de aire de gran capacidad más barata del mercado. Y es que tiene un descuento de casi el 30 por ciento. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una freidora de aire de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con una capacidad de 6,7 litros. De este modo no tendrás que preocuparte porque no te quepa la comida en la freidora.

Pero no solo eso, es que esta freidora de aire que venden en Lidl tiene muchas otras ventajas, como que podrás disfrutar de una cocina inteligente para 50 recetas. Con ella podrás asar, hornear y cocinar, además, de freír sin aceite o grasa adicional.

Esta freidora de aire es controlable por WiFi a través de la aplicación LIDL Home; y es fácil de usar incluso en movimiento: planifica la cocción con hasta 3 horas de antelación y recibe notificaciones en el smartphone.

Freidora de aire. / Lidl

Tiene un fácil manejo mediante dial giratorio, botones pulsadores y 6 programas preestablecidos: Recalentar, Deshidratar, Asar, Hornear, Precalentar, Freír con aire.

Además, qué decir de su cesta de freír extragrande para, por ejemplo, 1,4 kilos de patatas fritas o un pollo entero.

La freidora de aire tiene ajuste de temperatura de 60 a 200 °C y función de espera automática.

Tanto su cesta como la sartén tienen revestimiento antiadherente de alta calidad de ILAG®. Y es que es un muy buen sistema con la mejor protección contra la corrosión.

La freidora de aire incluye manual de instrucciones con 10 sugerencias de recetas; y tanto la cesta como la sartén son aptas para lavavajillas.

Precio bajo

Sin duda esta freidora de aire que venden en Lidl es más que una freidora de aire, aunque su precio sigue siendo bajo. Antes costaba 54,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 27 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros, sin duda una oportunidad única para hacerte con este pequeño electrodoméstico.