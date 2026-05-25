¿Cómo limpiar el sudor de las gorras y sombreros ahora que llega el calor?

No hay prenda o zona cuya limpieza se le resista a La Ordenatriz, ni las gorras en verano. La Ordenatriz es el apodo de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Es publicista, relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de dos millones de seguidores. Actualmente, es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España. Además, no solo participa en numerosos programas de televisión, sino que tiene el suyo propio en la plataforma amc selekt (Movistar, Orange tv, Vodafone tv, etc.). Es también autora del libro Limpieza, orden y felicidad, con numerosas ediciones y miles de ejemplares vendidos.

Recientemente, La Ordenatriz ha compartido algunos trucos para eliminar el sudor de gorras y sombreros ahora que llega el calor de verano. La dificultad de este tipo de prendas reside en el riesgo de perder su forma. Sin embargo, los expertos coinciden en señalar que la mejor manera de evitar cargarnos este tipo de complementos es evitar la lavadora ya que el volumen de agua podría deformar la visera.

La mayoría de ellos optan por una limpieza delicada, de forma manual, con paciencia y mimo. En primer lugar, conviene eliminar el polvo con un cepillo seco y después aplicar agua fría y detergente suave o productos específicos para gorras. A partir de aquí, no hay ningún secreto más que frotar las zonas sucias con movimientos circulares suaves. Respecto al secado, tampoco recomiendan la secadora ni el sol directo. "Lo laves como lo laves, es importante intentar saber de qué material está fabricado el interior de la visera. Siempre y cuando sea algún plástico rígido no hay problema, pero algunas gorras están realizadas con cartón y habría que tener mucho cuidado para no mojarlo. Por lo tanto, ni lavadora ni lavavajillas", resume La Ordenatriz.

¿Cómo quitar el sudor de las gorras?

No obstante, en este punto cabe destacar que muchos fabricantes ya recomiendan lavar sus artículos en el lavavajillas. Sí, las gorras en el lavavajillas. Sin embargo, esta opción no ha sido corroborada por La Ordenatriz, que ofrece estos tres útiles trucos para lavar las gorras:

Para eliminar el sudor y el salitre, vinagre de limpieza

Para quitar manchas de cremas solares, alcohol.

Para el resto de manchas, fórmula mágica y aclarado con agua.

¿Cómo hacer la fórmula mágica de La Ordenatriz?

¿Pero, cuáles son los ingredientes de su "fórmula mágica"? Son estos: