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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para lograr el kit de horno barato que este verano te solucionará las comidas al aire libre

Un auténtico chollo compuesto por cinco piezas

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl / Lidl

Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de acampada que promete conquistar a los amantes de la comida al aire libre. Se trata del kit de horno de camping que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 12,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que gracias a su abertura central permite una distribución uniforme del calor. Una opción ideal para hornear pan, pescado o verduras. El fabricante indica que es apto para placas eléctricas, de gas y halógenas, actuando exactamente como un horno doméstico tradicional, pero sin consumir electricidad de red.

El set está compuesto por cinco piezas: base de acero inoxidable, molde de acero, rejilla enfriadora, molde de silicona y tapa. Sin duda, este artículo se presenta como la solución definitiva para transformar el fuego de campamento básico en un horno convencional, permitiendo elaborar platos que habitualmente no se podrían cocinar en una cazuela o sartén de camping.

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Kit de horno de Lidl.

Kit de horno. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este kit de horno de camping que por tan solo 12,99 euros promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

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