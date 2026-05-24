El truco para limpiar la cama de tu perro y eliminar malos olores, pelos y bacterias

La cama del perro es uno de los lugares donde más suciedad se acumula dentro de casa, aunque muchas veces pasa desapercibida en la limpieza diaria. Pelos, restos de tierra, humedad, saliva e incluso bacterias pueden quedarse atrapados en los tejidos, provocando malos olores y convirtiéndose en un foco de ácaros y suciedad.

Especialistas en higiene doméstica y cuidado animal recomiendan limpiar la cama de las mascotas de forma periódica, especialmente durante épocas de calor o cuando el animal pasa mucho tiempo en el exterior. Una correcta limpieza no solo mejora la higiene del hogar, sino también el bienestar del propio perro.

El primer paso aconsejable es retirar todos los pelos acumulados con un aspirador, un cepillo o incluso con guantes de goma ligeramente humedecidos. Después, si la funda es desmontable, lo ideal es lavarla siguiendo las instrucciones del fabricante y utilizando agua caliente siempre que el tejido lo permita.

CÓMO ELIMINAR LOS MALOS OLORES

Para combatir los olores persistentes, uno de los remedios caseros más utilizados es el bicarbonato de sodio. Espolvorear una pequeña cantidad sobre la superficie de la cama y dejar actuar durante unos minutos antes de aspirarlo ayuda a neutralizar los olores y absorber la humedad.

En camas que no pueden meterse directamente en la lavadora, los expertos aconsejan utilizar un paño húmedo con jabón neutro y evitar productos demasiado agresivos que puedan irritar la piel del animal. También es importante dejar secar completamente la cama antes de volver a utilizarla para evitar la aparición de moho o humedad.

Además de la limpieza habitual, los veterinarios recuerdan que lavar con frecuencia mantas, cojines y juguetes del perro contribuye a mantener un entorno más saludable tanto para las mascotas como para las personas que conviven con ellas.

La frecuencia ideal de limpieza dependerá del tamaño del animal, del tipo de pelaje y de si pasa más tiempo dentro o fuera de casa, aunque los especialistas recomiendan realizar una limpieza profunda al menos una vez cada dos semanas.