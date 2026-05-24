El sencillo truco para limpiar el plástico pegajoso de ratones, mandos y dispositivos electrónicos
El deterioro de ciertos recubrimientos de goma provoca una sensación pegajosa muy común con el paso del tiempo, pero existen métodos seguros para eliminarla.
Muchos dispositivos electrónicos terminan desarrollando con los años una incómoda capa pegajosa en su superficie. Ratones de ordenador, joysticks, mandos de consola, auriculares o incluso algunos teclados pueden sufrir este problema debido al desgaste del recubrimiento de goma o plástico blando que incorporan muchos fabricantes.
La sensación pegajosa aparece normalmente por la degradación del material provocada por el calor, la humedad, el sudor de las manos o simplemente el paso del tiempo. Además de resultar desagradable al tacto, esta superficie suele acumular polvo, suciedad y restos de grasa con mucha facilidad.
Los especialistas en mantenimiento electrónico recomiendan comenzar la limpieza utilizando un paño de microfibra ligeramente humedecido para retirar la suciedad superficial. Después, uno de los métodos más utilizados consiste en aplicar pequeñas cantidades de alcohol isopropílico sobre un algodón o paño suave para ir eliminando poco a poco la capa deteriorada.
CUIDADO CON LOS PRODUCTOS ABRASIVOS
Los expertos advierten de que no conviene utilizar productos demasiado agresivos ni empapar directamente el dispositivo, ya que algunos componentes podrían dañarse. Tampoco se recomienda raspar con objetos metálicos o usar disolventes fuertes que puedan deteriorar todavía más el plástico.
En algunos casos, cuando el recubrimiento está muy degradado, la limpieza elimina por completo esa capa gomosa y deja visible el plástico original del dispositivo, recuperando una textura mucho más limpia y cómoda.
Además de ratones y joysticks, este problema afecta también a cámaras, mandos a distancia, altavoces portátiles y otros aparatos electrónicos antiguos que utilizaban acabados de tacto suave muy populares hace años.
Los especialistas recuerdan que guardar los dispositivos en lugares frescos y secos, además de limpiarlos periódicamente, puede ayudar a retrasar el deterioro de este tipo de materiales y prolongar su vida útil.
- Todo preparado para un puente festivo de frenética actividad: ocho eventos de calle de gran vistosidad en Zamora
- El Obispado de Zamora pide a la Cofradía de Jesús Nazareno que traslade sus pasos de la iglesia de San Andrés
- DIRECTO | Arenas de Getxo - Zamora CF: así te hemos contado el partido (1-0)
- Sigue en directo la procesión extraordinaria de los 375 años de la Cofradía de Jesús Nazareno, y la reverencia a la Virgen de la Soledad en la Plaza Mayor
- Novedades en la procesión extraordinaria del próximo sábado por los 375 años de la Cofradía de Jesús Nazareno
- Trabajar en Madrid y vivir en Zamora, 'imposible conciliar': testimonios e inquietudes de los viajeros del AVE
- Estos cinco pueblos de Zamora recibirán ayudas para la modernización y renovación de parques eólicos y centrales hidroeléctricas
- Cincuenta cortadores de jamón, a cuchillo en la Plaza Mayor de Zamora: ya hay fecha para el evento solidario