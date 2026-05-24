El sencillo truco para limpiar el plástico pegajoso de ratones, mandos y dispositivos electrónicos

Muchos dispositivos electrónicos terminan desarrollando con los años una incómoda capa pegajosa en su superficie. Ratones de ordenador, joysticks, mandos de consola, auriculares o incluso algunos teclados pueden sufrir este problema debido al desgaste del recubrimiento de goma o plástico blando que incorporan muchos fabricantes.

La sensación pegajosa aparece normalmente por la degradación del material provocada por el calor, la humedad, el sudor de las manos o simplemente el paso del tiempo. Además de resultar desagradable al tacto, esta superficie suele acumular polvo, suciedad y restos de grasa con mucha facilidad.

Los especialistas en mantenimiento electrónico recomiendan comenzar la limpieza utilizando un paño de microfibra ligeramente humedecido para retirar la suciedad superficial. Después, uno de los métodos más utilizados consiste en aplicar pequeñas cantidades de alcohol isopropílico sobre un algodón o paño suave para ir eliminando poco a poco la capa deteriorada.

CUIDADO CON LOS PRODUCTOS ABRASIVOS

Los expertos advierten de que no conviene utilizar productos demasiado agresivos ni empapar directamente el dispositivo, ya que algunos componentes podrían dañarse. Tampoco se recomienda raspar con objetos metálicos o usar disolventes fuertes que puedan deteriorar todavía más el plástico.

En algunos casos, cuando el recubrimiento está muy degradado, la limpieza elimina por completo esa capa gomosa y deja visible el plástico original del dispositivo, recuperando una textura mucho más limpia y cómoda.

Además de ratones y joysticks, este problema afecta también a cámaras, mandos a distancia, altavoces portátiles y otros aparatos electrónicos antiguos que utilizaban acabados de tacto suave muy populares hace años.

Los especialistas recuerdan que guardar los dispositivos en lugares frescos y secos, además de limpiarlos periódicamente, puede ayudar a retrasar el deterioro de este tipo de materiales y prolongar su vida útil.